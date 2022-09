Es ist offiziell! Rita Ora und Taika Waititi haben geheiratet

Sängerin Rita Ora (31) und Regisseur Taika Waititi (47) haben Anfang des Jahres in einer geheimen Zeremonie in London offiziell den Bund fürs Leben geschlossen. Das hat sie nun im Podcast «Greatest Night Ever» von Jaime Winstone offiziell bestätigt. Der Popstar verriet ausserdem, dass die beiden eine weitere grosse Zeremonie in London für ihre Freunde und Familie planen. Und noch ein süsses Detail gab die Frischvermählte bekannt: Sie hat ihren Nachnamen zu Waititi-Ora geändert.