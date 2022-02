Es ist offiziell: US-Comedian Nick Cannon wird zum achten Mal Vater

US-Comedian Nick Cannon (41) wird zum achten Mal Vater. Das hat er am Montag (31. Januar) in seiner Talkshow «The Nick Cannon Show» verkündet. Die Mutter des Kindes ist das Model Bre Tiesi (30). Das Geschlecht des Babys fanden die beiden auf einer «Gender Reveal»-Party am Samstag heraus: Es wird ein Junge.