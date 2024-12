«Es ist schrecklich»: Robbie Williams' Tochter will berühmt werden

Robbie Williams (50) will nicht, dass seine Kinder den neuen Film über sein Leben sehen. «Better Man – Die Robbie Williams Story» startet am 2. Januar in den deutschen Kinos. Nun war Williams in Sandra Maischbergers (58) TV–Show «Maischberger» im Ersten zu Gast. Der Sänger berichtete dabei nicht nur über die im Film thematisierten Selbstzweifel und psychische Probleme, sondern auch von seinem Familienleben.