«Es ist so crazy»: Engels fährt zum ESC nach Wien

Sarah Engels: «Ich bin überwältigt und unendlich dankbar»

In einem weiteren Statement nach der Show fand Engels noch emotionalere Worte: «Ich bin überwältigt und unendlich dankbar für diesen Moment. Der ESC war immer ein Traum für mich – und jetzt darf ich Deutschland bei der grössten Musikshow der Welt vertreten.» Sie dankte allen, «die an mich geglaubt und mich auf diesem Weg begleitet haben». Ihr Versprechen an die Fans: «Ich freue mich riesig darauf, beim ESC alles auf die Bühne zu bringen, was in mir steckt.»