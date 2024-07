«Es ist tragisch»: So geht es Ulrike Frank mit ihrem «GZSZ»-Liebesaus

Stattdessen spricht die Wahl–Berlinerin über die Zukunft ihrer Single–Rolle: «Katrin muss sich erst einmal wieder emotional berappeln. Zum Glück hat sie in Maren eine tolle beste Freundin, die ihr Halt gibt. Auch Gerner, als ewiger Partner in Crime, ist für sie da, und sogar Emily zeigt Mitgefühl. Doch gerade in der Zusammenarbeit knirscht es, was immer wieder zu Irritationen führt, denn Katrin stürzt sich voll in die Arbeit, um ihren Liebeskummer zu überwinden.»