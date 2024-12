«Es reicht»: Streit zwischen Amira Aly und ihrem Bruder wegen Pocher

Obwohl Amira Aly später betont, dass sie «glücklich» sei, «raus aus der Nummer zu sein», wirkt sie dennoch angefressen und hakt bei ihrem Bruder oft bissig nach. So schmiert sie ihm aufs Brot, was viele Fans an seinem Pocher–Gastspiel kritisiert hätten. «Mein Bruder würde dem den Hals umdrehen. Der würde mit dem nie wieder reden, wenn mein Ex so mit mir umgegangen wäre», zitiert sie den Tenor ihrer Follower.