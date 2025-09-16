«Es war die Hölle»: «GNTM»-Siegerin Alex Mariah Peter über ihre Jugend

«Traumatische Erfahrungen» als Kind

Sich für das Buch der Vergangenheit zu stellen, empfand Alex Mariah Peter als «sehr anstrengend». «Ich glaube, als Kind macht man viele traumatische Erfahrungen, ist sich dessen aber nicht bewusst», sagte sie dem «Stern». Ein traumatisches Ereignis war, dass ihre Eltern sich trennten, als sie drei Jahre alt war. Peter kam als Kind einer Koreanerin und eines weissen Südafrikaners in Köln zur Welt. Als sie dann mit ihrer Mutter bei ihrem Stiefvater aufwuchs, fühlte sie sich oft einsam. Das Kapitel über ihre Kindheit trägt den Titel «Allein».