«Es war hart»: Jamie Foxx' erster Auftritt nach schwerer Erkrankung

Zum ersten Mal nach seiner schweren Erkrankung im April 2023: Jamie Foxx (55) meldet sich in der Öffentlichkeit zurück. Der Oscarpreisträger kam am Montag überraschend bei einer Preisverleihung der Critics Choice Association auf die Bühne. Bei der Vergabe der Celebration of Black Cinema Awards wurde er mit einem Preis für den Amazon–Film «Krieg der Bestatter» ausgezeichnet.