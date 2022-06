«Es war hart»: Sarah Michelle Gellar erholt sich von Covid-19

Corona als Bedrohung für ihre ganze Familie

Wie Sarah Michelle Gellar leidet auch ihr Mann Freddie Prinze Jr. (46) und die gemeinsamen Kinder Charlotte Grace (12) und Rocky James (9) an der chronischen Entzündung der Atemwege. Bereits im November 2021 hatte Gellar in einem Interview mit «Health» darüber gesprochen, welche Bedrohung die Pandemie für ihre Familie darstellt. Ob sich Mann und Kinder jetzt auch infiziert haben, darüber schrieb die Darstellerin in ihrer Story nicht.