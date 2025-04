Es wird wärmer: Die schönsten Kleider für den Frühling 2025

Haben sich Modefans bereits am Blumenmuster sattgesehen, können sie zu zwei klassischen Mustern greifen. Denn sowohl Streifen als auch Polka Dots gehören aktuell zu den grossen Trends der Modewelt. Wer auf den Punkte–Look setzt, sollte zu Satinkleidern greifen. Denn so wirkt das Outfit noch eleganter, vor allem in Schwarz–Weiss. Statt Heels können dazu auch schlichte Stiefel oder Biker Boots in Schwarz kombiniert werden. Durch den Stilbruch wirkt das Ensemble gleich viel interessanter.