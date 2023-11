Es wird wieder gekocht: Disney+ bestätigt dritte «The Bear»-Staffel

Die erste Staffel von «The Bear: King of the Kitchen» war 2022 ein echter Überraschungserfolg. In Deutschland startete dann bei Disney+ im August 2023 auch die zweite Staffel. Und 2024 bekommen Fans des Restaurant–Dramas erneut Nachschub, wie jetzt bekannt wird. Der US–Sender FX und der Streamingdienst haben mitgeteilt, dass die Serie in eine weitere Staffel geht.