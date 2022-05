ESC 2022: Das verspricht Malik Harris vor dem Finale

Eine Instagram-Story zeigt den Sänger bei seiner Ankunft vor dem PalaOlimpico in Turin. «Ich habe so Bock. Ich freue mich mega», grinst Harris in die Smartphone-Kamera. In einem anderen Beitrag erklärt der 24-Jährige, dass der grosse Tag gekommen sei und er für diese «unglaubliche Erfahrung» sowie für «all die Liebe und Unterstützung», die ihm entgegengebracht worden sei, stets dankbar sein werde.