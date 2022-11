ESC 2023: Halbfinals werden ohne Jury-Stimmen ausgetragen

Das Finale findet am 13. Mai nun in der englischen Metropole statt, die Halbfinals am 9. und 11. Mai. Die BBC arbeitet mit Vertretern des ukrainischen Rundfunks Suspilne zusammen, um ukrainische Elemente in die Shows zu integrieren und die Kultur des Landes auf diese Weise sichtbar zu machen, hiess es. Damit richtet zum ersten Mal seit 1980 nicht das Gewinnerland den ESC aus.