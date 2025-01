ESC 2025: Die Jury für die Shows zum Vorentscheid steht fest

Der 69. Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr in Basel statt, weil Sänger Nemo (25) den Sieg im Vorjahr für die Schweiz geholt hatte. Nachdem Deutschland zweimal in Folge den letzten Platz belegt hat, schaffte Popsänger Isaak (29) es 2024 mit seinem Song «Always on the Run» immerhin auf Rang 12 von 25.