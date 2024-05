ESC-Acts erobern nach Wettbewerb die Single-Charts

Zwar reicht es nicht für Top–Platzierungen, trotzdem können sich nach dem diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gleich vier Acts aus dem Umfeld des Wettbewerbs unter den Top 50 der Offiziellen Deutschen Single–Charts, ermittelt von GfK Entertainment, platzieren. Nemo (24) holte mit «The Code» die Trophäe in diesem Jahr in die Schweiz. In den Charts ist der ESC–Sieger–Act an Rang 14 zu finden. Deutschlands Vertreter Isaak (29), der Rang zwölf bei dem Musik–Event belegte, folgt mit «Always On The Run» an Platz 22. Der beim ESC zweitplatzierte Baby Lasagna (28) aus Kroatien landet mit «Rim Tim Tagi Dim» auf der 50.