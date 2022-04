ESC-«Countdown»: Auf diese Stars freut sich Barbara Schöneberger

Der irische Sänger Johnny Logan gewann 1980 mit seinem Song «What's Another Year» das erste Mal den Eurovision Song Contest. 1987 trat er in Brüssel mit «Hold Me Now» erneut an und siegte wieder. Fünf Jahre später gewann er den ESC als Komponist und Texter des Songs «Why me?», gesungen von Linda Martin für Irland. Im «ESC - Countdown für Turin» präsentiert Johnny Logan seine drei legendären Siegersongs in einem Medley.