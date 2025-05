ESC-Countdown-Show in Basel ohne Peter Urban

Für Deutschland geht in diesem Jahr das Duo Abor & Tynna beim 69. Eurovision Song Contest in Basel an den Start. Stefan Raab (58), der das Duo nach vier Vorentscheid–TV–Shows mithilfe einer prominenten Jury und Zuschauervotings küren durfte, veranstaltet zur Einstimmung am Mittwochabend, 14. Mai, die ESC–Countdown–Show «Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel» (RTL). Doch ohne die deutsche Stimme des Musikspektakels: Kult–Kommentator Peter Urban (77).