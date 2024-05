ESC-Eklat um Joost Klein: Vorerst kein endgültiger Ausschluss

Das habe die niederländische Rundfunkgesellschaft Avrotros mitgeteilt, hiess es. Man befinde sich aktuell in Gesprächen mit dem Veranstalter Europäische Rundfunkunion (EBU). Avrotros schickte den Sänger zur Veranstaltung nach Schweden. Während laufender Untersuchungen dürfe Klein nicht am Jury–Finale teilnehmen. Die EBU bestätigte, dass die Untersuchung des Vorfalls noch nicht abgeschlossen sei und dass sich die Fachjury nun die Darbietung von Klein im Rahmen des Halbfinales ansehen werde. Am Tag vor dem eigentlichen ESC bewerten Jury die Songs, die dann beim Haupt–Event neben dem Zuschauervoting 50 Prozent der Gesamtpunktzahl ausmachen.