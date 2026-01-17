ESC feiert 2026 das 70. Jubiläum: Das erwartet die Zuschauer

Boykott mehrerer Länder

Der politische Druck bleibt trotz der strengeren Regeln hoch. Irland, die Niederlande, Slowenien, Spanien und Island erklärten ihren Verzicht auf die Teilnahme 2026 und sorgen damit für den grössten Boykott in der ESC–Geschichte. Der Grund ist das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sowie die Entscheidung der EBU–Generalversammlung, Israel nicht vom Wettbewerb auszuschliessen. Am 15. Dezember teilte die EBU mit, dass die Sendeanstalten von 35 Nationen Beiträge für den ESC 2026 schicken werden – das sind so wenig wie noch nie. Nachträgliche Ergänzungen sind allerdings noch möglich.