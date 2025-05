ESC-Finale lockt TV-Zuschauer in Scharen

Rekord beim jungen Publikum

Insgesamt sahen 1,203 Millionen junge Zuschauer (Das Erste und ONE) die mehrstündige Musikshow aus Basel. Im Vergleich dazu erreichte ONE allein in dieser Altersgruppe 0,585 Millionen Zuseher, was einem Marktanteil von 3,0 Prozent entspricht. Auch die Rahmenshows waren ein Erfolg: «ESC – der Countdown» und «ESC – die Aftershow» mit Moderatorin Barbara Schöneberger kamen auf 5,266 Millionen bzw. 3,001 Millionen Zuschauer im Ersten und bei ONE.