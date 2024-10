ESC-Gewinner Martin Lee mit 77 Jahren verstorben

Mit «Save Your Kisses For Me» gewann Martin Lee den ESC

Der gebürtige Londoner Lee war 1972 der Band beigetreten und wurde Leadsänger der Gruppe. Zusammen mit Brotherhood of Man, dem Evergreen «Save Your Kisses For Me» und 164 Punkten hatte der Sänger 1976 in den Niederlanden den Eurovision Song Contest gewonnen. Das Lied schaffte es demnach damals in mehr als 30 Ländern auch an die Spitze der jeweiligen Charts und gelte laut eines Berichts der britischen BBC als eine der sich am besten verkaufenden Eurovision–Singles in der Geschichte des Wettbewerbs.