ESC: Isaak geht von Startplatz drei auf Punktejagd für Deutschland

Eden Golan für Israel an Platz sechs

Wie vor jedem ESC–Finale schlagen die Sieg–Wetten der Fans erneut Purzelbäume. Mit–Favoriten wie Malta schieden bereits im Halbfinale aus, derzeit liegt der kroatische Beitrag von Baby Lasagna (Startplatz 23) bei den Buchmachern ganz vorne. An zweiter Stelle: Israels Sängerin Eden Golan mit ihrem viel diskutierten Beitrag «Hurricane», der ursprünglich «October Rain» hiess – in Anlehnung an den Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023. Eden Golans Auftritt und Israels Teilnahme in Malmö findet auch am Samstag unter zahlreichen Protesten statt. Gleichzeitig qualifizierte sie sich am Donnerstag im zweiten Halbfinale souverän fürs Finale – mit starker Stimme und äusserlich scheinbar ungerührt. Es wird spannend sein zu sehen, wie sie von Juroren und Fans bewertet wird. Gleiches gilt für Isaak, der die magere Bilanz der deutschen Beiträge der letzten Jahre nicht nur aufbessern, sondern für eine echte Überraschung sorgen will.