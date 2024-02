ESC-Kandidat Isaak schickt Dank-Video an seine Anrufer

Danke für den «Mega–Alarm»

In dem kurzen Clip, bei dem er im Bett zu liegen scheint, erklärte Isaak seinen 20.000 Instagram–Followern: «Ich habe es immer noch nicht so richtig realisiert.» Es sei der «absolute Wahnsinn», dass die Anrufer so einen «Mega–Alarm» gemacht hätten. Er habe «null damit gerechnet», dass sein Tag so verlaufen werde. «Ihr habt mich da hingebracht, dafür möchte ich danke sagen.» Nun käme eine Menge auf ihn zu – was alles genau, wisse er auch noch nicht. Auf jeden Fall gehe es jetzt nach Malmö in Schweden. Dort findet am 11. Mai das grosse Finale statt. «ESC, ich komme», sagte der Mann, der Deutschland in diesem Jahr vertreten wird. Zum Schluss schickte der «Always On The Run»–Sänger seinen Unterstützern noch einen dicken Knutscher.