ESC: Michael Schulte verkündet Jurypunkte aus Deutschland

Es ist ein legendärer Satz, der seit Jahren zu den Höhepunkten des Eurovision Song Contest zählt: «12 points of the German jury go to...» – doch diesmal wird ihn wieder nicht Barbara Schöneberger sprechen. Wie auf «eurovision.de» bekannt gegeben wurde, darf stattdessen darf Michael Schulte, der selbst 2018 beim ESC in Portugal für Deutschland angetreten war, die begehrten Höchstpunkte beim ESC–Finale am 17. Mai in Basel verkünden.