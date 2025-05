ESC-Moderatorin Hazel Brugger: «Ich freue mich total»

Was bedeutet Ihnen die Familie in solchen Momenten?

Brugger: Was viele Leute im Showbusiness immer suchen, ist ein Kontrast oder etwas, was sie wieder runterholt – und das ist sowohl im Guten wie auch im Schlechten die Familie. Man kommt von der Bühne und nimmt das Kind in dem Arm und es kotzt einem auf das T–Shirt – das im Schlechten. Im Guten ist es aber so, dass einem natürlich das direkte Umfeld immer zeigt, was wirklich wichtig im Leben ist. Das hilft, ein so grosses Event wie den Eurovision Song Contest nicht noch künstlich aufzublasen. Die Show, der Wettbewerb, das Event sind natürlich total wichtig, aber ich selber sollte mich trotzdem nicht so wichtig nehmen.