ESC-Sänger Isaak wurde im Netz heftig beleidigt

Ans Abnehmen denkt er aber nicht – dafür liebe er das Kochen und Essen zu sehr. «Ich bin gut, so wie ich bin. Das fühlt sich sehr befreiend an», stellt er klar. Statt auf sein Gewicht fokussiere er sich lieber auf die Musik. Gerade erst hat Isaak seine neue Single «Never the Same» veröffentlicht, im November steht dann seine erste Solo–Tournee mit zwölf Konzerten an.