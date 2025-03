ESC-Song «Baller» steigt auf Rang 13 in die Charts ein

Die Geschwister Attila (26) und Tünde Bornemisza (24) aus Wien vertreten als Duo Abor & Tynna in diesem Jahr Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel. Bevor am 17. Mai in der Schweiz das Finale ansteht, geht es für ihr ESC–Lied kurz nach dem deutschen Vorentscheid direkt in die Charts. Abor & Tynna können sich mit «Baller» in den Offiziellen Deutschen Single–Charts, ermittelt von GfK Entertainment, platzieren.