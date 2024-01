ESC-Vorentscheid: Acht Acts für «Das deutsche Finale 2024» stehen fest

Diese Acts stehen ebenfalls fest

Die weiteren sechs feststehenden Acts sind die Band Galant («Katze»), Singer–Songwriter Isaak («Always on the run»), die Sängerin Leona («Undream You») und Bodine Monet («Tears like rain») sowie die Sänger NinetyNine («Love on a Boat») und Ryk («Oh Boy»). Der neunte noch ausstehende Platz für den Vorentscheid wird am 8. Februar (ab 22:00 Uhr, Das Erste) im Zuge der Veranstaltung «Ich will zum ESC!» ermittelt. 15 Künstlerinnen und Künstler treten dabei an.