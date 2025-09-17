ESC-Vorentscheid: Im kommenden Jahr wohl ohne Raab und RTL

Bei RTL habe man sich zu einer Anfrage des Branchenmagazins bezüglich des Vorentscheids nicht äussern wollen. «ESC kompakt» berichtet unter Berufung auf eine demnach vorliegende E–Mail der GEMA an ihre Mitglieder. «Was wir wollen, ist kein Casting–Format, sondern ein fairer, freundschaftlicher Wettbewerb unter den teilnehmenden Artists und den weiteren beteiligten Partnern», wird der SWR von dem Portal zitiert. Das Finale des deutschen Vorentscheids sei demzufolge für Ende Februar 2026 geplant. In einer TV–Show würden sowohl Zuschauerinnen und Zuschauer als auch eine Jury aus Expertinnen und Experten über den deutschen Beitrag entscheiden.