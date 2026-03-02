Eskalation im Nahen Osten: Diese Sondersendungen gibt es am Montag

«hart aber fair», 20:45 Uhr, Das Erste

Zudem diskutiert Moderator Louis Klamroth ab 20:45 Uhr im Ersten mit seinen Gästen Stephan Mayer (CSU), Daniela Sepehri, Michael Wolffsohn, Isabel Schayani sowie Ralf Stegner (SPD) zum Thema «Angriff auf Irans Regime: Wohin führt der neue Krieg?». Nach dem Tod des Ajatollahs und wichtiger Führungspersönlichkeiten ist unklar, ob sich das Regime in Teheran halten kann. Wie geht es nun im Iran weiter? Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Welche Rolle kann Deutschland jetzt übernehmen?