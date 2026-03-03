Eskalation im Nahen Osten: So steht es um Ex-König Juan Carlos

Wie die spanische Zeitschrift «Hola!» aus dem Umfeld von Juan Carlos erfahren haben will, gilt der Ex–König von Spanien derzeit als sicher, sitzt aber de facto fest. Der 88–Jährige hält sich aufgrund von Renovierungsarbeiten an seinem Wohnsitz momentan in einem Hotel in Abu Dhabi auf. Der Flugverkehr am Drehkreuz Dubai wurde eingestellt, nachdem Israel und die USA am Wochenende Ziele in Iran angegriffen hatten und das Land mit dem Beschuss von US–Stützpunkten in Bahrain, Kuwait, Jordanien und den Emiraten reagierte.