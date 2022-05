Eskapismus: Wann die Flucht aus der Realität bedenklich wird

Hinterfragen Sie Ihr Surfverhalten, insbesondere in sozialen Netzwerken. Welches Interesse haben soziale Netzwerke? Sie möchten, dass Sie möglichst lange auf ihren Seiten verweilen, um die so gewonnenen Daten und Werbeeinnahmen für sich zu nutzen. Dafür wird eine Blase (engl. Bubble) um Sie herum erzeugt, die die von Ihnen gesehenen Inhalte immer wieder in oft nur leicht veränderter Form präsentiert. Dadurch werden einmal erzeugte Meinungen und Ansichten immer wiederholt und in einem in sich geschlossenen System verstärkt, so dass negative Inhalte nicht mehr hinterfragt werden und plötzlich zur Gewissheit werden. Sich aus diesen selbstverstärkenden Negativspiralen zu befreien, wird mit zunehmender Verweildauer immer schwieriger.