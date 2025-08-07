Esther Sedlaczek: «Fernsehtochter» nimmt Abschied von Ulli Potofski

Esther Sedlaczek: «Du warst mein ‹Fernsehpapa›»

Weiter erklärt sie: «Du hast mich an die Hand genommen, als ich völlig orientierungslos in dieses ‹Fernsehen› gekommen bin. Du hast mir den Raum an deiner Seite gegeben, um mich zu entwickeln.» Dabei habe sie keinerlei Eitelkeit und keinerlei Konkurrenzdenken auf der Seite ihres Kollegen verspürt. Er sei authentisch, aufrichtig, ehrlich und liebevoll gewesen. «Du warst nicht einfach nur ein Wegbegleiter und Kollege. Du warst mein ‹Fernsehpapa› und ich war deine ‹Fernsehtochter›», beschreibt Sedlaczek die vertraute Verbindung zu dem Sportjournalisten, mit dem sie gemeinsam bei Sky gearbeitet hat. «Das mag sich kitschig anhören, aber genau so war es. Und es wird immer so bleiben.»