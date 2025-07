Esther Sedlaczek: «Ich freue mich darauf, was bei mir privat ansteht»

Was macht die «Grosse Maus–Show» für Sie persönlich so besonders – und warum liegt sie Ihnen so sehr am Herzen?

Sedlaczek: Es ist immer besonders, wenn man so viele, tolle Kinder in der Sendung hat. Das macht ganz klar den Reiz und das Besondere der Show aus. Und natürlich ist es wahnsinnig schön, mit DER Institution im deutschen Fernsehen, «der Maus», gemeinsam in einer Sendung zu sein.