«Eternity»: Liebesdreieck im Jenseits - mit grossen Lücken

Der frisch verstorbene Larry (Miles Teller) weigert sich jedoch, ein Afterlife–Paket zu wählen, bevor seine Ehefrau Joan (Elizabeth Olsen) nachkommt. Als sie eintrifft, ebenfalls als Jugendliche, steht plötzlich ihr erster Ehemann Luke (Callum Turner) vor ihr – gefallen im Krieg, seit Jahrzehnten wartend, und noch genauso schön, wie die Erinnerung ihn konserviert hat. Joan muss entscheiden, mit wem sie die Ewigkeit verbringen will: mit der tragisch verlorenen Jugendliebe oder mit dem Mann, mit dem sie ein Leben geteilt hat?