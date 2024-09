Ethan Hawke vergleicht Schauspielerei mit Drogen

«Man will es einfach wieder tun»

Was diese Erfahrung in Hawke ausgelöst hatte, verglich der Schauspieler mit einem Rausch: «Es war so ähnlich, wie wenn man von den Freuden des Drogenkonsums hört. Man will es einfach wieder tun. Es ist so ein wunderbares Gefühl, weil man sich nicht allein fühlt.» Es sei ein seltsames zweischneidiges Schwert, Schauspieler zu sein, «weil man nach aussen hin für seinen Erfolg gefeiert wird, aber die wahre Freude an der Schauspielerei besteht darin, zu verschwinden».