Ethan Slater spricht erstmals über Beziehung mit Ariana Grande

«Ich glaube, es war wirklich schwierig, dass Dinge aus dem Privatleben von der Öffentlichkeit kommentiert und betrachtet werden», wird Slater in dem am Mittwoch veröffentlichten Artikel zitiert. Es sei schwierig, mitzuerleben, «wie Leute, die nichts darüber wissen, was passiert», das eigene Privatleben kommentieren und darüber spekulieren.