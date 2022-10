Etikett «Drachenlady»: Herzogin Meghan rechnet mit «Kill Bill» ab

Sie merkte an, dass solche Charakterisierungen mindestens bis ins Jahr 1924 zurückreichen, als die US-amerikanische Schauspielerin chinesischer Abstammung Anna May Wong (1905-1961) eine intrigante Mongolensklavin an der Seite des damaligen US-Stars Douglas Fairbanks senior (1883-1939) in dem Stummfilm «Der Dieb von Bagdad» («The Thief of Bagdad», 1924) spielte. «Diese toxische Stereotypisierung von Frauen asiatischer Abstammung ... das hört nicht einfach auf, wenn der Abspann läuft», so der Vorwurf der Herzogin von Sussex.