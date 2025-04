«Etwas in meiner Brust ertastet»: Anna Heiser gibt Entwarnung

«Weil Krebs kein Alter kennt»

Es habe Heiser «viel Überwindung» gekostet, den Beitrag zu veröffentlichen, gemeinsam mit ihrem Mann habe sie jedoch beschlossen, das Thema öffentlich anzusprechen. «Ich habe etwas in meiner Brust ertastet und lasse es abklären», schrieb sie zu einem Video, das sie auf dem Weg nach Windhoek, Namibias Hauptstadt, zeigt. «Wie es scheint, ist es nur eine Zyste. Doch wegen meiner familiären Vorgeschichte muss ich zur weiteren Kontrolle», schreibt sie. Heiser habe am Montag einen Termin für eine Mammografie, teilte sie mit. «Weil Krebs kein Alter kennt», spreche sie das Thema offen an. «Weil Vorsorge Leben retten kann. Und weil keine Frau damit allein sein sollte.»