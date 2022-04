«Euer Ehren»: So gut kam die Thriller-Serie im deutschen Fernsehen an

Am Sonntagabend ab 21:45 Uhr schalteten 3,48 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen bei den Episoden fünf und sechs ein. In der Mediathek sind mittlerweile insgesamt schon rund 2,7 Millionen Aufrufe zu verzeichnen, wie der öffentlich-rechtliche Sender in einer Pressemitteilung schreibt.