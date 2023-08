«Euphoria»-Darseller Angus Cloud drehte vor Tod noch Thriller

Bekannt wurde Cloud insbesondere für die Rolle des Drogendealers Fez in «Euphoria». Neben dem noch unbetitelten Thriller hatte er zuvor demnach ausserdem die Arbeiten an dem kommenden Horrorfilm «Your Lucky Day» und an «Freaky Tales» abgeschlossen, in dem Pedro Pascal (48) und Ben Mendelsohn (54) mitspielen.