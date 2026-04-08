«Euphoria»-Premiere in L.A.: Sydney Sweeney und Zendaya zeigen Haut

Sydney Sweeney erinnert an eine Braut

Der an eine moderne Braut erinnernde Look könnte eine Anspielung auf die Handlung ihrer Figur Cassie in der dritten Staffel der Teenie–Serie sein, in der sie – Achtung, Spoiler! – Nate heiratet, wie Schöpfer Sam Levinson während einer HBO Max–Präsentation im Dezember 2025 ankündigte. Die Serie wird in Deutschland ab dem 13. April beim neu gestarteten Streamingdienst HBO Max sowie nach wie vor bei Sky und Wow verfügbar sein.