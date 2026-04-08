«Euphoria»-Premiere in L.A.: Sydney Sweeney und Zendaya zeigen Haut

Die Schauspielerinnen Zendaya (29) und Sydney Sweeney (28) haben sich für die Premiere der dritten und letzten «Euphoria»–Staffel in Los Angeles für ganz unterschiedliche Looks entschieden. Beide setzten jedoch auf viel Haut.
Zendaya im tiefen Seitenausschnitt
Zendaya erschien am Dienstag in einem dunklen Neckholderkleid von Ashi Studio aus der Haute–Couture–Kollektion Frühjahr 2026 des Labels. Das Dress mit Schleppe wartet mit einem sehr tiefen Rücken– und Seitenausschnitt auf. Dazu kombinierte sie braune Spitzenpumps und dezenten Schmuck. Zendaya trug Diamantcreolen von Chopard und Diamantringe – darunter ihren fünfkarätigen Verlobungsring von Tom Holland (29).
Ihre Kollegin Sydney Sweeney wählte ein weisses, kurzes Kleid aus dem Archiv von Pierre Cardin aus dem Jahr 2007, in dem sie viel Bein zeigte. Das drapierte Ensemble bestach durch einen bodenlangen Umhang am Rücken und eine mit Strasssteinen besetzte Schleife in der Taille. Mit einem Diamantarmband, Diamantringen und kristallverzierten Spitzenpumps setzte die Schauspielerin funkelnde Akzente.
Sydney Sweeney erinnert an eine Braut
Der an eine moderne Braut erinnernde Look könnte eine Anspielung auf die Handlung ihrer Figur Cassie in der dritten Staffel der Teenie–Serie sein, in der sie – Achtung, Spoiler! – Nate heiratet, wie Schöpfer Sam Levinson während einer HBO Max–Präsentation im Dezember 2025 ankündigte. Die Serie wird in Deutschland ab dem 13. April beim neu gestarteten Streamingdienst HBO Max sowie nach wie vor bei Sky und Wow verfügbar sein.
Auch Zendaya hat sich in den vergangenen Wochen übrigens häufiger in Brautweiss gezeigt – allerdings während ihrer Pressetour für ihren Film «The Drama», in dem sie neben Robert Pattinson (39) zu sehen ist.