«Euphoria»-Star Colman Domingo hätte seine Karriere fast hingeworfen

Der «New York Times» erzählt Domingo von seinen damaligen Schwierigkeiten, in Kino– oder Fernsehfilmen Rollen zu ergattern – obwohl er zu dem Zeitpunkt für einen Broadway–Auftritt bereits für den Tony–Award nominiert gewesen war. 2014 sprach er schliesslich in einer Woche für acht Projekte vor, darunter auch für die Serie «Boardwalk Empire». Dabei ging es um eine Rolle als Oberkellner in einem Nachtclub für People of Colour während der Prohibition.