«Euphoria»-Star Colman Domingo überrascht: «54-jähriger Frauenschwarm»

«Hauptsache, es ist irgendwann in meinem Leben passiert»

Durch seine Rolle als Ali in der beliebten Serie erreichte er vor allem jüngere Generationen. Diese habe er ins Herz geschlossen. «Es ist wirklich unglaublich», erzählte er über die Masse an neuen Fans. «Und normalerweise, was so süss ist, schauen sie mich an und wollen, dass ich ihr grosser Bruder bin, ihre Vaterfigur, ihr Betreuer oder so», verriet er.