«Euphoria»-Star Hunter Schafer ergattert Rolle in «Blade Runner»-Serie

Das Debüt in einem Kinofilm hatte Schafer erst im vergangenen Jahr im «Tribute von Panem»–Prequel «The Ballad of Songbirds and Snakes» gefeiert. 2024 wirkte sie im deutschen Horrorfilm «Cuckoo» mit und wird schon bald wieder im Kino zu sehen sein: Am 4. Juli startet Giorgos Lanthimos' (50) neuer Streifen «Kinds of Kindness» in Deutschland, in dem Schafer neben Emma Stone (35) und Willem Dafoe (68) mitwirkt. Wann die «Blade Runner»–Serie starten soll, steht indes noch in den Sternen – nahe des Tannhäuser Tors.