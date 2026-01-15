«Euphoria»: Startdatum und Trailer zu Staffel drei enthüllt

Nach einer überlangen Pause von fast vier Jahren wird die neue, dritte Staffel der Teenie–Serie «Euphoria» von Fans mit Spannung erwartet. Jetzt hat der US–Kanal HBO das präzise Datum für die Rückkehr des Serien–Hits bekannt gegeben. Am 12. April startet Staffel drei in den USA. In Deutschland ist es dann, wie für HBO–Serien gewohnt, einen Tag später so weit. Den ersten Trailer zu Staffel drei gibt es obendrein.