Euro 2024: So spektakulär wird die Eröffnungsfeier

Pyro–Show in letzter Sekunde genehmigt

Exakt 130 «pyrotechnische Gegenstände» werden bei der Eröffnungsshow zum Einsatz kommen. Um diese eher überschaubare Menge an Knallkörpern, Raketen und Rauchtöpfen war im Vorfeld der Show ein regelrechter Streit entstanden. Die Münchner Direktion hatte an die UEFA appelliert, auf Pyrotechnik zu verzichten. Von der Eröffnungsfeier sollte «keine falsche Signalwirkung» an die europäischen Fussball–Fans ausgehen, es dem Veranstalter während des Turniers gleichzutun. Der Einsatz von Pyro–Technik in den Fanblöcken zählt aufgrund der Gesundheitsgefahren seit Jahren zu den grossen Zankäpfeln des Profifussballs. Am Dienstag teilte die Branddirektion München dann mit, dass «die Abnahme der Pyrotechnik ohne Beanstandungen durchgeführt» worden sei. Also dann: Feuer frei!