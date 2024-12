Europäischer Filmpreis: Juliette Binoche ehrt Wim Wenders

Kommentar zur US–Wahl

«Danke, Madame President», erklärte Wenders in seiner Dankesrede an Juliette Binoche gerichtet. «So viele von uns hätten gerne eine andere Dame Madame President genannt, aber das ist nicht passiert», spielte er auf die Wahlniederlage von Kamala Harris (60) bei den US–Präsidentschaftswahlen an. «Wenn es so wäre, wäre die Welt ein besserer Ort.» Weiter erklärte er hinsichtlich des Siegers Donald Trump (78) und Binoche: «Aber während dieser andere Typ vorgibt, Amerika wieder gross zu machen, hat diese Präsidentin die Chance, das europäische Kino wieder zum Strahlen zu bringen.»