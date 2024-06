Europawahl erstmals ab 16 Jahren: Ein Leitfaden für Erstwähler

Die Europawahl 2024 markiert einen historischen Meilenstein in der europäischen Demokratie: Erstmals dürfen in Deutschland Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Dadurch soll die politische Beteiligung junger Menschen gefördert werden und ihre Interessen stärker in die europäische Politik eingebracht werden. Doch die erste Wahl kann verwirrend sein: Was gibt es zu beachten? Was ist bei der Stimmabgabe nicht erlaubt? Hier gibt es einen Leitfaden für Erstwählerinnen und Erstwähler.