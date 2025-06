EuroVelo: Mit dem Rad auf 17 Touren quer durch ganz Europa

Europa als offenes Erlebnis

Die EuroVelo–Routen sind nicht einfach nur durchgezogene Linien auf Landkarten. Sie sind vielmehr narrative Pfade durch ein vielschichtiges Europa, das sich im Detail offenbart: ein Kloster in den Pyrenäen, eine Dorfkirmes in Südpolen, ein Marktplatz in der Normandie. Solche Erlebnisse sind nicht planbar, sie sind das Resultat einer Reiseform, die Spontaneität erlaubt und gerade dadurch Individualität fördert.